Началось производство обновленных моделей УАЗа

УАЗ запустил серийное производство обновленных Патриота, Пикапа и Профи

Ульяновский автозавод приступил к выпуску модернизированных версий внедорожника Патриот, грузопассажирского Пикапа и коммерческого Профи. Дилерские центры уже готовятся к началу продаж, сообщил телеканал «Россия 1».

Для Патриота это первое масштабное обновление за последние десять лет.

Главные технические новшества внедорожника:

новый двигатель – 2,0-литровый турбодизель мощностью 136 л.с., произведенный в России;

новая коробка передач – 6-ступенчатая механическая, также локализованная в РФ;

электромеханическая раздатка – вместо привычного рычага управление полным приводом осуществляется поворотной шайбой.

Кроме того, завод серьезно пересмотрел цепочку поставок: ранее рулевые колонки, системы безопасности и электронные блоки закупались за рубежом. Теперь, по словам гендиректора Ильнура Сахабиева, рулевое колесо (включая компоненты безопасности) изготавливается непосредственно на УАЗе, а его магниевый каркас производится на одном из предприятий группы «Соллерс».

Параллельно идет модернизация производственных мощностей. На площадке «Штамповые технологии» монтируют новый 2500-тонный пресс – самый мощный на заводе – и запускают участок пятиосевой лазерной 3D-резки для обработки деталей сложной геометрии.

В перспективе – строительство нового окрасочного комплекса в технопарке «Соллерс». До конца 2027 года в развитие ульяновской площадки планируют инвестировать свыше 18 млрд рублей.

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