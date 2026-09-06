В правилах ОСАГО может появиться норма о замененных деталях

Владельцам машин дадут право знать все о замененных деталях по ОСАГО

Страховые компании должны раскрывать клиентам всю подноготную о том, какие именно детали были установлены на их машину после аварии.

С такой инициативой выступили депутаты партии «Новые люди», а в Банке России заявили, что готовы детально проработать этот вопрос при ближайшем обновлении правил обязательного автострахования.

Суть проблемы проста и знакома многим автомобилистам. Сегодня, забирая отремонтированное авто со станции техобслуживания, владелец получает на руки лишь сухой акт приема-передачи. В этой бумаге, как правило, не расшифровано, что именно мастера установили под капот или меняли в подвеске.

В результате водитель оказывается в неведении: поставили ли ему оригинальную новую деталь, качественный аналог или вовсе бывшую в употреблении запчасть.

Отсутствие четкой информации не только оставляет простор для недобросовестных ремонтников, но и практически лишает автовладельца возможности отстоять свои права, если спустя время выяснится, что установленная деталь оказалась бракованной или не соответствует заводским стандартам.

Именно этот пробел и призваны устранить поправки. Авторы инициативы настаивают на том, что страховщик обязан не просто оплатить ремонт, но и проконтролировать, чтобы клиенту предоставили исчерпывающие сведения об используемых материалах и комплектующих.

Если нововведение примут, это станет серьезным шагом к прозрачности ремонта по ОСАГО.

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