Обгон трактора через сплошную: что разрешают правила

Обгон тихохода через сплошную: когда могут лишить прав

Обгон тихохода с выездом на встречку прочно удерживает печальное лидерство среди маневров с тяжелыми последствиями. Существует два типа маневров, которые необходимо различать: обгон требует выезда на встречную полосу, тогда как опережение выполняется без пересечения этой полосы. Опережение имеет свои особенности и требования, которые отличаются от тех, что предусмотрены для обгона. Закон устанавливает зоны, где обгон невозможен: пешеходные переходы, перекрестки, закрытые повороты, подъемы, тоннели и мосты.

Наказание сурово: 7500 рублей или лишение прав на 4−6 месяцев, повторно – на год. Отдельного внимания заслуживает статус « тихоход ». В сознании многих закрепилась мысль: «Медленно едет – значит, тихоход, а тихоходов можно обгонять под знак». Но это опасное упрощение. Тихоходный статус подтверждается не поведением водителя, а техническими характеристиками завода-изготовителя (не может двигаться быстрее 30 км/ч) и опознавательным знаком (равносторонний треугольник с флюоресцентным красным покрытием и световозвращающей каймой желтого или красного цвета). Нет знака, значит нет особого статуса, и обгон через сплошную незаконен.

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Самая коварная ловушка подстерегает водителя там, где встречаются знак «Обгон запрещен» и сплошная разметка. Закон строго запрещает совершать обгон тихохода, если есть сплошная линия на асфальте. При наличии знака, запрещающего обгон, и наличии прерывистой разметки или ее отсутствии – только тогда обгон возможен.

В итоге возможность обогнать трактор определяется не его скоростью, а сочетанием трех факторов: желтого треугольника, разметки и знака. Решающая роль отдана именно сплошной, которую многие привыкли воспринимать как досадное препятствие, а не как границу между порядком и хаосом. Поэтому, когда трактор перегородит вам путь, задайте себе один честный вопрос: «Готов ли я поставить права и жизнь за пять минут выигрыша?». Если нет, за рулем сидит человек, умеющий договариваться со спешкой. А это уже половина безопасного пути.

О том, какие пункты ПДД могут поставить водителя в тупик, «За рулем» уже рассказывал.

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