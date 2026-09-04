Почему ПДД часто ставят водителей в тупик?

Эксперт Зиновьев назвал спорные формулировки Правил дорожного движения

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Представьте: загородная дорога, сплошная линия разметки, а впереди – грузовик с аварийкой. Он стоит, и неизвестно, сколько придется за ним простоять.

Объехать по обочине нельзя – штраф. Пересечь сплошную – тоже штраф. Остается либо глушить мотор и ждать, либо сдавать назад до ближайшего разворота. Оба варианта выглядят абсурдно, но именно их предлагает нам буква закона. И эта ситуация – лишь вершина айсберга неясностей, которые с каждым годом почему-то не исчезают, а множатся.

Возьмем пункты 2.5 и 2.6 о действиях при ДТП. Один пункт требует не трогать машины с места, другой – освободить дорогу, если создается помеха. Но помеха почти всегда создается, а если есть пострадавшие, приоритеты и вовсе не прописаны. Формально можно действовать по-разному, а как правильно – непонятно.

То же с обгонами: ПДД «с удовольствием» перечисляют запреты, но не учат, как обгонять безопасно.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, редактор «За рулем»:

– Это далеко не полный перечень того, что в Правилах хотелось бы переосмыслить и доработать. Наверное, совершенный текст создать нереально. Но, по крайней мере, ключевые моменты, влияющие на безопасность, должны быть растолкованы предельно четко. Даже если потребуется еще десять или двадцать разделов.

И уж раз нашлось место толкованию термина «опасное вождение», то и для всего другого обязательно найдется. Надо только захотеть.

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Заметка подготовлена по материалам статьи Сергея Зиновьева «Непонятные вещи» из журнала «За рулем» № 09 за 2026 год.