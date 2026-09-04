В Минпромторге прояснили ситуацию с автозаводами западных марок

Минпромторг сообщил о подборе партнеров для 13 бывших иностранных автозаводов

России удалось найти новых технологических партнеров для всех 13 автозаводов, оставленных иностранными производителями. Об этом 3 сентября сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«На сегодня мы нашли новых партнеров на все 13 покинутых площадок, сохранив контроль за российским бенефициарами», – приводит его слова «РИА Новости».

Министр отметил, что все технологии и права на конструкторскую документацию, созданные на новых российских предприятиях, останутся в стране. Это обеспечит технологический суверенитет площадок, ранее принадлежавших зарубежным концернам.

О регистрации товарных знаков Hyundai в России «За рулем» уже рассказал.

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