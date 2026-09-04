В России выросли продажи новых машин

Мантуров: продажи новых авто в России за восемь месяцев 2026 года выросли на 7%

Первый вице-премьер России Денис Мантуров озвучил свежую статистику по авторынку. За восемь месяцев 2026 года в стране реализовано более 940 тысяч новых автомобилей, причем динамика оказалась положительной: рост составил 7%.

Если учесть, что речь идет фактически о периоде январь-август, результат впечатляет – продажи почти добрались до миллиона. По словам Мантурова, именно увеличение на семь процентов и позволило преодолеть столь высокую планку.

Он утверждает, что авторынок постепенно оживает.

Ранее сообщалось, что по данным аналитического отдела Российской организации автомобильных дилеров (РОАД), за первые шесть месяцев 2026 года рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей сократился на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года - с 635 595 до 558 096 единиц.

Ранее «За рулем» сообщал, что продажи Lada в августе выросли.

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