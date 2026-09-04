Можно ли пить домашний квас и безалкогольное пиво перед поездкой

Нарколог Панов объяснил, после каких напитков опасно садиться за руль

Пометка «безалкогольное» на этикетке – не повод расслабляться: спирт в таких напитках все же встречается, и для автомобилистов это чревато сюрпризом. Психиатр-нарколог, главный врач ООО «ПСКЛИНИКА» Александр Панов пояснил, когда алкотестер может отреагировать.

По мнению врача, этикетка не гарантирует полного отсутствия этанола, поэтому безалкогольное пиво перед поездкой лучше исключить. Панов подкрепил рекомендацию цифрами.

«Если внимательно изучить этикетку, то мелким шрифтом можно заметить, что содержание этанола в таком напитке может достигать 0,5%. Одна банка безалкогольного пива объемом 0,5 литра дает около 0,04 промилле. Это значительно ниже допустимого уровня, однако при употреблении большого количества показатели могут стать заметными», – пояснил Панов.

Аккуратнее стоит быть и с ферментированными продуктами. Домашний квас, по словам нарколога, порой крепче заводских аналогов: содержание алкоголя в нем доходит до 1,5%. В кефире спирта минимум, зато у просроченного или вздувшегося продукта доля алкоголя растет.

Правда, лишать прав за кефир или квас все-таки не должны. Раньше нарколог Александр Ковтун говорил, что пищевые продукты вроде кефира, кваса и ликерных конфет лишь незначительно влияют на показатели алкотестера, а потому по итогам медосвидетельствования такое употребление не станет поводом для лишения водительских прав.

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