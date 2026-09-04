«Интересная модель»: эксперт оценил новый Mitsubishi Pajero

Эксперт Иванов рассказал, когда новое поколение Mitsubishi Pajero появится в РФ

Директор департамента продаж новых автомобилей ГК «Рольф» Николай Иванов рассказал, когда новый Mitsubishi Pajero, который был представлен накануне, доберется до РФ. Новый Pajero уже в начале своего пути удивляет сочетанием, которое на рынке встречается нечасто: рама, 204-сильный турбодизель 2.4, восьмиступенчатый автомат и трехрядный салон, отмечает Иванов. Правда, в российских шоурумах это пока увидеть нельзя – до середины 2027 года машина сходит с конвейера только в праворульном исполнении.

Mitsubishi Pajero

Иванов так объясняет текущую ситуацию:

«Модель интересная. Новый Pajero построен на раме, получил турбодизель 2.4 мощностью 204 лошадиные силы, восьмиступенчатый автомат и трехрядный салон на семь мест. Сочетание рамы, дизеля и третьего ряда на российском рынке сегодня встречается редко, и покупатель на такое предложение есть. До середины 2027 года автомобиль выпускается только с правым рулем. Леворульные версии встанут на конвейер после середины 2027 года, это первый срок, с которого модель можно рассматривать для российской розницы. К оценке модели мы вернемся с появлением леворульных версий, и решать будет цена после ввоза вместе со ставкой утилизационного сбора».

Mitsubishi Pajero

Сборку новинки наладят в Таиланде, на той же площадке, где уже выпускают пикап Triton. До конца марта 2027 года внедорожник доедет до покупателей в Таиланде, Японии и Австралии, а затем его география расширится примерно до 100 стран Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.

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