Что необходимо проверить в авто после дальней поездки?

Перечислены пять узлов и систем, которые нужно проверить после дальней поездки

Дальняя поездка – всегда серьезное испытание для автомобиля. Нагрузка на мотор и тормоза в таком вояже порой сопоставима с несколькими месяцами городской эксплуатации, и именно поэтому после возвращения домой стоит уделить внимание ряду узлов. О том, что именно осмотреть в первую очередь, рассказали в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр», выделив пять зон риска.

Моторное масло и система охлаждения

Начать советуют с моторного масла. Сама по себе длительная езда не является поводом для немедленной замены смазки, однако постоянная высокая температура, а также возможная буксировка прицепа заметно ускоряют потерю ее рабочих свойств.

«При этом увеличившийся расход масла свидетельствует о том, что оно попадает в камеру сгорания, а может быть, даже вытекает наружу и его замену лучше не откладывать», – подчеркнули в ГК «АвтоСпецЦентр».

Следом идет система охлаждения. В жару тепловая нагрузка на двигатель, турбину и кондиционер возрастает, а радиатор за время дальней дороги забивается насекомыми, пылью и песком, что ухудшает теплообмен. Мыть такой радиатор струей высокого давления нельзя – легко повредить соты, предупреждают эксперты.

«Важно помнить, что проверку уровня антифриза следует проводить только на остывшем агрегате. При этом осматриваются патрубки и расширительный бачок. Высохшие следы охлаждающей жидкости в виде белого или цветного налета указывают на микротрещины в бачке», – добавили в ГК «АвтоСпецЦентр».

Фильтры, ходовая и тормоза

Если маршрут пролегал по грунтовкам, отдельное внимание – воздушному фильтру двигателя: он быстро забивается пылью. Салонный фильтр тоже накапливает грязь и насекомых, поэтому слабый поток из дефлекторов часто ошибочно списывают на неисправный кондиционер.

Дальше – шины и ходовая часть. Нужно проверить давление в шинах, причем только на холодных колесах, и внимательно осмотреть протектор на предмет порезов и грыж.

«Если автомобиль тянет в сторону, появилась вибрация на руле или изменилось его положение, требуется проверка развала-схождения. Стук на мелких неровностях, новый гул или раскачивание кузова – явные признаки неисправности подвески. А износ приводов и ШРУСов проявляется вибрацией под нагрузкой, гулом или щелчками», – рассказали в ГК «АвтоСпецЦентр».

Тормозная система замыкает пятерку. Затяжные спуски и горные серпантины создают критическую нагрузку на тормоза, так что вибрация при замедлении или изменение усилия на педали – повод немедленно ехать на диагностику.

Дополнительные рекомендации

Не лишним будет заглянуть под днище: защита двигателя и пыльники могли пострадать от разбитого асфальта. После поездок по грязи или преодоления бродов эксперты советуют также проверить масло в трансмиссии.

«Своевременная диагностика этих узлов позволит избежать серьезных поломок и подготовить автомобиль к осеннему сезону», – заключили в ГК «АвтоСпецЦентр».

Ранее директор по послепродажному обслуживанию ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков перечислил признаки критического износа автоматической коробки передач. Среди них – пробуксовка, рывки и задержки при переключениях, а также посторонние звуки и запах гари.

Если для осмотра понадобится снимать клемму АКБ, «За рулем» уже подсказал, как сделать это безопасно.

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