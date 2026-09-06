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Хорошие новости для водителей: с топливом в регионах стало заметно легче

Новак: в России улучшилась ситуация с бензином

Ситуация с топливообеспечением на рынке России улучшилась. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в беседе с журналистами в кулуарах Восточного экономического форума. «Сейчас ситуация на этой неделе лучше. В регионах постоянно мониторим, проводим вместе с регионами штабы», - сказал он.

По словам зампреда правительства, положительная динамика связана с дополнительными поставками топлива. При этом он подчеркнул, что власти рассчитывают и дальше поддерживать баланс на рынке за счет увеличения производства и наращивания импорта.

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Перебои с поставками и дефицит бензина наблюдаются на заправках в различных регионах России с июня. Проблема связана с плановыми и внеплановыми ремонтами нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и повышенным спросом, связанным с туристическим сезоном и полевыми работами, и трудностями с доставкой.

Ранее «За рулем» рассказывал, что дизельные моторы могут работать на растительном масле.

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Источник:  ТАСС
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