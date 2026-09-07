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Льготы продолжают вытягивать спрос на автомобили в России

Алиханов: более 131 тыс. авто продали в РФ по госпрограммам с начала года

С начала 2026 года в России по льготным программам стимулирования спроса было реализовано более 131 тыс. автомобилей. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, передает ТАСС 3 сентября.

Речь идет о льготном автокредитовании, льготном лизинге и субсидировании техники на газомоторном топливе.

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Кроме того, как ранее рассказывал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, с начала года россияне приобрели более 15 тыс. электромобилей и гибридов в рамках льготного автокредитования и лизинга, а общая сумма скидок составила почти 12 млрд рублей.

Ранее «За рулем» писал, как выросли продажи Lada в августе.

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Источник:  ТАСС
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