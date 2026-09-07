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Стало известно, как будет называться обновленный УАЗ Патриот

УАЗ Патриот получил новое название перед рестайлингом в 2026 году

УАЗ получил ОТТС (одобрение типа транспортного средства) на обновленный Патриот X (именно так будет называться модель) с бензиновым двигателем и шестиступенчатой механической коробкой передач. В настоящее время завод «обкатывает» технологии производства рестайлинговых Патриота, Пикапа и Профи. На полный темп выпуска таких авто предприятие планирует выйти в конце осени.

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Во внешности рестайлингового УАЗ Патриот произойдут лишь точечные изменения – главным образом пересмотрят светодиодную оптику. Салон же ждет заметное обновление: например, новое рулевое колесо с магниевым каркасом российского производства.

В моторной гамме бензиновую версию дополнит новый двухлитровый дизель, развивающий 136 л.с. В напарники ему отдали шестиступенчатую механическую коробку передач.

УАЗ Патриот
УАЗ Патриот

Ранее «За рулем» рассказал о новом рамнике с внушительным запасом хода.

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Источник:  Российская газета
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