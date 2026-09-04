Как защитить мотор после заправки топливом низкого экокласса?

Частая замена масла продлит ресурс мотора при езде на топливе низкого класса

В России с 1 сентября 2026 года вступает в силу послабление: розничным продавцам разрешается реализовывать бензин и дизельное топливо ниже экологического класса Евро-5. Действовать мера будет до 30 июня 2027 года.

За это время на заправках могут появиться партии горючего с содержанием серы до 150 мг/кг (бензин) и до 350 мг/кг (дизтопливо). Обычная норма К5 в этом отношении куда строже – максимум 10 мг/кг. Говоря проще, планка по сере оказывается выше в 15 раз для бензина и в 35 раз для дизеля.

Из-за такого топлива возрастают риски для мотора, поэтому владельцам машин стоит заранее продумать защиту. Руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев посоветовал обратить пристальное внимание на щелочной потенциал моторного масла.

Из-за серы в топливе страдает масло

Специалист поясняет: сера при сгорании образует оксиды. Смешиваясь с конденсатом внутри двигателя, они трансформируются в серосодержащие кислоты, которые вместе с маслом оседают на стенках цилиндров и затем добираются до картера.

Здесь в дело вступают щелочные присадки, заложенные в масло. Их способность нейтрализовать кислоты отражает показатель TBN (общее щелочное число). Чем выше TBN, тем больше кислот масло способно «связать» и перевести их в инертные соли, которые потом удаляются при замене.

Беда в том, что на высокосернистом горючем щелочной запас расходуется в 2-3 раза быстрее. К примеру, масло, рассчитанное на 9-10 тыс. км пробега, лишается своего резерва уже к 5 тыс. км. Падение TBN ниже критического уровня оборачивается кислой средой, а та провоцирует коррозию, износ цилиндров и колец, плюс нагар и лаковые загрязнения на клапанах.

Усугубляет картину разжижение масла – часть несгоревшего топлива прорывается в картер и понижает вязкость. Масляная пленка делается тоньше и хуже справляется с нагрузками.

Советы по защите двигателя

Снизить вред от некачественного бензина или дизеля можно, если сократить межсервисный интервал. Роман Сокуев рекомендует урезать его минимум на 30-40%, а при постоянном использовании сернистого топлива переходить на замену масла каждые 5-6 тыс. км. В тяжелых условиях эксплуатации это стоит делать еще чаще – через 3-4 тыс. км.

Также стоит выбирать масло с повышенным запасом по TBN относительно минимальных требований и устойчивым к выгоранию щелочным резервом. Насторожить должны рост расхода топлива, нестабильный холостой ход, непривычный дым или запах из выхлопа и ошибки по токсичности – при таких симптомах лучше провести внеплановую диагностику. А если получилось перейти на более качественное топливо, масло немедленно меняйте: в старом уже накопились кислоты, и перемешивать их со свежим бессмысленно.

Главная защита двигателя в подобной ситуации – масло с высоким и стабильным TBN, подтвержденное реальными характеристиками, а не маркетингом. Впрочем, полагаться только на него не стоит. Масло – это инженерный продукт, и при отсутствии своевременного обслуживания и элементарного здравого смысла его возможностей не хватит.

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