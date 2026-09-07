VW утвердил план до 2030 года. Всё плохо, но что это значит для покупателей?
Совет директоров концерна Volkswagen единогласно утвердил стратегический план развития до 2030 года, который знаменует собой один из самых масштабных процессов трансформации в истории компании.
Документ предусматривает жесткие меры экономии, сокращение производства и пересмотр брендовой структуры.
Сокращение штата и управленческая реформа
В рамках глобальной реструктуризации концерн намерен сократить около 50 тысяч рабочих мест по всему миру, включая управленческие позиции. Конкретные цифры по странам и заводам пока не разглашаются, так как детали увольнений, включая программы частичного выхода на пенсию, выходных пособий и добровольных уходов, предстоит согласовать с представителями работников.
Одновременно VW планирует упразднить ряд иерархических уровней, ускорить процессы принятия решений и внедрить единую систему бонусов для топ-менеджмента. Особое внимание уделяется цифровизации и внедрению ИИ для ускорения разработок, хотя количество сокращений в этих сферах не уточняется.
Заводы под угрозой
Критическая ситуация складывается вокруг четырех крупных заводов в Германии (Эмден, Цвиккау, Ганновер и Неккарзульм). Согласно плану, на период с 2031 по 2034 годы для этих площадок не гарантировано экономически обоснованное продолжение производства. Руководство сейчас ищет для них альтернативные задачи или новые модели, однако окончательное решение о распределении заказов будет принято позже. Концепция по европейским заводам должна быть готова к июню 2027 года.
Мировое производство будет скорректировано в сторону понижения до уровня 9 миллионов автомобилей в год, чтобы соответствовать снижающемуся спросу, особенно на фоне кризиса в Китае и ужесточения конкуренции.
Урезание моделей и отказ от «индивидуальности»
К 2035 году модельный ряд концерна будет сокращен на 50%, а количество вариантов комплектаций (моторы, цвета, опции) – на 75%. Например, вместо 2300 вариантов сидений останется всего около 100. Опции будут объединены в фиксированные пакеты, что упростит производство, но ограничит выбор для покупателей, желающих кастомизировать автомобиль.Судьба Seat и портфеля активов
Одним из самых неприятных пунктов плана стало внутреннее решение исключить бренд Seat из целевых планов на 2030 год. Ожидается, что марка прекратит существование как самостоятельная к концу 2029 года, уступив место спортивному суббренду Cupra, который будет развиваться дальше.
Кроме того, VW намерен «похудеть» за счет непрофильных активов. Под проверку попадают мотоциклетный бренд Ducati, каршеринговая Europcar, а также доли в футбольных клубах и ряд проектов в сфере зарядной инфраструктуры. Около трети из более чем 2000 дочерних компаний концерна могут быть проданы или ликвидированы. При этом приоритетом станут высокомаржинальные направления: продажа запчастей, подержанных авто и страховые услуги.
Инвестиции и роль правительства Нижней Саксонии
Несмотря на жесткую экономию, до 2031 года VW инвестирует 135 миллиардов евро в разработки и новые проекты. Целевой показатель рентабельности установлен на уровне 9%.
Основным сдерживающим фактором для радикальных закрытий заводов остается « Закон о VW», дающий земле Нижняя Саксония (владеет 20% акций) право блокировать решения о переносе или закрытии производств. Профсоюзы во главе с Даниэлой Кавалло уже предупредили, что не допустят, чтобы изменения проводились исключительно за счет интересов сотрудников.
Что это значит для покупателей?
Будущим владельцам VW стоит готовиться к меньшему разнообразию моделей и стандартизированным пакетам опций. Существующие заказы и гарантийные обязательства остаются в силе, однако ассортимент новых автомобилей в ближайшие годы существенно сузится.
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