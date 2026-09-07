VW утвердил план до 2030 года. Всё плохо, но что это значит для покупателей?

План-стратегия группы VW до 2030 года: сокращение рабочих мест, моделей и заводов

Совет директоров концерна Volkswagen единогласно утвердил стратегический план развития до 2030 года, который знаменует собой один из самых масштабных процессов трансформации в истории компании.

Документ предусматривает жесткие меры экономии, сокращение производства и пересмотр брендовой структуры.

Сокращение штата и управленческая реформа

В рамках глобальной реструктуризации концерн намерен сократить около 50 тысяч рабочих мест по всему миру, включая управленческие позиции. Конкретные цифры по странам и заводам пока не разглашаются, так как детали увольнений, включая программы частичного выхода на пенсию, выходных пособий и добровольных уходов, предстоит согласовать с представителями работников.

Одновременно VW планирует упразднить ряд иерархических уровней, ускорить процессы принятия решений и внедрить единую систему бонусов для топ-менеджмента. Особое внимание уделяется цифровизации и внедрению ИИ для ускорения разработок, хотя количество сокращений в этих сферах не уточняется.

Заводы под угрозой

Критическая ситуация складывается вокруг четырех крупных заводов в Германии (Эмден, Цвиккау, Ганновер и Неккарзульм). Согласно плану, на период с 2031 по 2034 годы для этих площадок не гарантировано экономически обоснованное продолжение производства. Руководство сейчас ищет для них альтернативные задачи или новые модели, однако окончательное решение о распределении заказов будет принято позже. Концепция по европейским заводам должна быть готова к июню 2027 года.

Мировое производство будет скорректировано в сторону понижения до уровня 9 миллионов автомобилей в год, чтобы соответствовать снижающемуся спросу, особенно на фоне кризиса в Китае и ужесточения конкуренции.

Урезание моделей и отказ от «индивидуальности»

К 2035 году модельный ряд концерна будет сокращен на 50%, а количество вариантов комплектаций (моторы, цвета, опции) – на 75%. Например, вместо 2300 вариантов сидений останется всего около 100. Опции будут объединены в фиксированные пакеты, что упростит производство, но ограничит выбор для покупателей, желающих кастомизировать автомобиль.Судьба Seat и портфеля активов

Одним из самых неприятных пунктов плана стало внутреннее решение исключить бренд Seat из целевых планов на 2030 год . Ожидается, что марка прекратит существование как самостоятельная к концу 2029 года, уступив место спортивному суббренду Cupra, который будет развиваться дальше.

Кроме того, VW намерен «похудеть» за счет непрофильных активов. Под проверку попадают мотоциклетный бренд Ducati, каршеринговая Europcar, а также доли в футбольных клубах и ряд проектов в сфере зарядной инфраструктуры. Около трети из более чем 2000 дочерних компаний концерна могут быть проданы или ликвидированы. При этом приоритетом станут высокомаржинальные направления: продажа запчастей, подержанных авто и страховые услуги.

Инвестиции и роль правительства Нижней Саксонии

Несмотря на жесткую экономию, до 2031 года VW инвестирует 135 миллиардов евро в разработки и новые проекты. Целевой показатель рентабельности установлен на уровне 9%.

Основным сдерживающим фактором для радикальных закрытий заводов остается « Закон о VW», дающий земле Нижняя Саксония (владеет 20% акций) право блокировать решения о переносе или закрытии производств. Профсоюзы во главе с Даниэлой Кавалло уже предупредили, что не допустят, чтобы изменения проводились исключительно за счет интересов сотрудников.

Что это значит для покупателей?

Будущим владельцам VW стоит готовиться к меньшему разнообразию моделей и стандартизированным пакетам опций. Существующие заказы и гарантийные обязательства остаются в силе, однако ассортимент новых автомобилей в ближайшие годы существенно сузится.

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