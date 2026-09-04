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С этими тормозами беда — как уберечь себя осенью

Эксперт «За рулем» объяснил, как проверить тормоза перед началом сезона дождей

Теплые дни остаются позади, и автомобилистам пора готовиться к первым сюрпризам погоды.

Сейчас для этого самое время – подготовиться встречать осень во всеоружии в самом ее начале. Эксперт Алексей Ревин называет пять узлов, которые потребуют вашего внимания. Это не о регламентном техническом обслуживании по пробегу или моточасам, а о важных деталях, которые сдаются перед непогодой первыми. Рекомендуем изучить подробно – тем более, что многие из процедур, проведенных сейчас, пригодятся вам и зимой.

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С этими тормозами беда — как уберечь себя осенью

Яркий тому пример – тормоза. Если тормозные диски в таком состоянии, как на фото выше, то торможение вряд ли будет безопасным – и по мокрому, и зимой на шипах.

Алексей Ревин, редактор «За рулем»:

С этими тормозами беда — как уберечь себя осенью

– На скользких мокрых дорогах осенью равномерность торможения важнее всего. Тормозные силы на колесах одной оси должны быть максимально близки, иначе машину начнет заносить. Чтобы не допустить заноса, проверим тормозные механизмы всех колес.

Вывесьте каждое колесо и проверьте, свободно ли вращается диск или барабан – не подклинивает ли суппорт. Затем снимите колесо и оцените остаточную толщину колодок. Если накладок осталось мало, замените их сразу: зимой делать это самому неудобно, а в сервисе будет дороже. Осмотрите пыльники поршней и направляющих пальцев – на них не должно быть разрывов. Заодно проверьте шланги на наличие трещин.

Еще четыре важных пункта подготовки авто к осени – в статье «За рулем»!

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