В России в полтора раза выросло число аварий на встречной полосе

Аварии на встречной полосе: рост на 45%, 529 погибших, версии ГАИ и экспертов

Первая половина 2026-го, на первый взгляд, выдалась удачной: аварий с погибшими и ранеными стало на 3,2% меньше, а на федеральных трассах, как подсчитали в Росавтодоре, ДТП поубавилось на 6,4%. Смертность там упала на 10,4%. Но за этими цифрами прячется совсем другая история – про встречную полосу.

Количество лобовых столкновений выросло на 45%. 529 человек погибли (+30% к аналогичному периоду прошлого года), почти три тысячи получили ранения (+47%).

Резкий скачок одного показателя за столь короткий отрезок – большая редкость для дорожной аналитики. Причины феномена пока только обсуждаются, внятного объяснения у специалистов нет.

Ухудшение зафиксировано в 25 регионах. По абсолютному числу таких ДТП лидируют Московская и Кировская области, а также Ставропольский край.

Самый резкий рост – восьмикратный – произошел в Ленинградской области и Красноярском крае, где раньше подобные инциденты считались редкостью.

Версии: погода, дорожные работы и водители

Эксперты склоняются к двум гипотезам: аномально снежная зима и дефекты организации движения на участках дорожных работ. Погодная версия выглядит весомее – даже в Ставрополье осадков выпало значительно больше нормы. Дорожные же работы идут постоянно, и вряд ли их качество успело резко ухудшиться за полгода.

В ГАИ, впрочем, рассуждают традиционно: мол, водители чаще выезжали на встречную там, где это запрещено, и ошибались при обгонах. С такой трактовкой можно поспорить.

А как же зимняя скользкая дорога? Данные Научного центра безопасности дорожного движения за декабрь-февраль показывают парадокс: самые тяжелые последствия фиксируются на сухих и чистых дорогах. Объяснение простое – на нормальном покрытии автомобили движутся гораздо быстрее.

Разбор лобовых столкновений: данные 2024 года

Детальный анализ, подготовленный Научным центром безопасности дорожного движения МВД РФ по итогам 2024 года, говорит о том, что около 87% лобовых аварий случаются на двухполосных трассах. Причем 68% столкновений приходится на участки, где обгон разрешен правилами. Самое удивительное: лишь 21,7% ДТП можно списать на неудачный обгон. Более 70% аварий вообще не связаны с каким-либо маневром.

В отчете не объясняется, как машина оказывается на встречной полосе без попытки обгона или левого поворота. Вариантов, по сути, два: объезд внезапного препятствия или потеря контроля и ориентации.

Обе ситуации отлично провоцируются погодой. Снег прячет разметку, дорога становится неравномерно скользкой, а дорожные службы не всегда успевают обрабатывать покрытие во время снегопада. При этом ПДД требуют выбирать скорость с учетом конкретных условий. Выходит, к трагедиям приводят не снег и не дорожники, а сами водители – уснувшие за рулем, нетрезвые или просто не рассчитавшие силы. Показательно, что декабрь, январь и февраль в прошлые годы давали около 30-35% всех ДТП на «встречке».

Как снизить аварийность на двухполосных дорогах

Выводы, по сути, уже сформулированы: нужно активнее ставить разделительные ограждения, катафоты и сигнальные столбики – в первую очередь на двухполосных дорогах.

Однако техника сама по себе проблему не решит. Изменение сознания водителей – процесс долгий, и быстрого результата тут ждать не стоит.

Мало того, оснастить все двухполосные трассы непреодолимыми барьерами в масштабах страны в обозримом будущем физически невозможно. С этим риском, судя по всему, придется просто жить.

Ранее «За рулем» уже рассказывал, когда обгон через сплошную законен.

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