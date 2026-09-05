Bentley готовит самый мощный кроссовер в истории марки: подробности

Электрический Bentley Torcal построен на платформе PPE и имеет мощность 850 сил

До официальной премьеры Bentley Torcal остались считанные дни, и британцы решили подогреть интерес публики новыми подробностями. Электрический кроссовер построен на платформе PPE от VW Group и станет одновременно самым мощным и самым быстрым по разгону серийным автомобилем в истории марки. Заявленные 850 лошадиных сил позволяют ему сбросить с пьедестала Continental GT Speed с его 771 л. с., хотя тот сохранит статус флагмана среди моделей с двигателем внутреннего сгорания.

Bentley Torcal

В компании уверяют, что погоня за рекордами – не самоцель. Несмотря на впечатляющую динамику, главный акцент инженеры сделали на комфорте и плавности хода. На свежих тизерных снимках можно разглядеть фрагменты капота, переднего крыла и стойки – по общему силуэту кроссовер отдаленно напоминает уменьшенный Bentayga. На крышке багажника, кстати, заметна фирменная эмблема с крыльями «B».

Bentley Torcal

Torcal базируется на 800-вольтовой архитектуре PPE, знакомой по электрическим моделям Audi и Porsche. Потенциал платформы уже продемонстрировал Porsche Cayenne Turbo Electric, мощность которого превышает 1139 л. с. Так что 850 сил для Bentley – скорее осознанная сдержанность, нежели технический предел.

Силовая установка, по сути, собирается из компонентов разных моделей Volkswagen AG. Передний электромотор достался кроссоверу от Audi Q6 e-tron, задний – от Cayenne Electric. Батарея емкостью 113 кВт·ч тоже унифицирована с «Кайеном».

Чем Torcal удивит внутри

Интерьер, как обещают в Bentley, станет главным отличием новинки от технических близнецов. Например, подтверждена отделка из дерева Ombre, а также обивка из 100-процентной шерсти мериноса – такую в серийных автомобилях используют впервые в мире. В салоне установят изогнутый экран мультимедийной системы.

В оснащение войдут пневмоподвеска, подруливание задних колес и активные стабилизаторы поперечной устойчивости. Словом, все для того, чтобы пассажиры чувствовали себя максимально комфортно.

«За рулем» уже рассказывал об обновлениях в премиальном сегменте.

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