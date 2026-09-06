Почему огнетушитель в машине нельзя просто бросить в багажник?

Аптечку и огнетушитель нужно хранить в салоне автомобиля, а не в багажнике

Правильное размещение аптечки и огнетушителя в машине – не формальность. В экстремальной ситуации каждая секунда на счету, а задержка в поисках нужной вещи может стоить слишком дорого.

Аптечку лучше всего держать непосредственно в салоне, например, в бардачке, дверном кармане, под сиденьем либо на специальном держателе сзади передних кресел – если такая опция предусмотрена конструкцией. А вот багажник – неудачное место, особенно когда аптечка спрятана под прочим скарбом: после аварии доступ к ней может быть заблокирован. Кстати, не забывайте проверять срок годности содержимого и берегите его от перегрева, который нередко случается под прямыми солнечными лучами.

Огнетушитель тоже должен находиться под рукой, а не в багажнике. Под передним пассажирским сиденьем, у ног пассажира на кик-панели либо, если салон тесный, в боковой нише багажника – там он будет доступен. Крепиться баллон обязан надежно, иначе при резком торможении или ДТП он станет снарядом, способным травмировать. При этом следите, чтобы устройство не мешало посадке, не задевало ноги и не закрывало доступ. Не загромождайте место его крепления вещами – в экстренной ситуации времени на поиски не будет.

Огнетушитель — не единственное, что нужно учитывать: «За рулем» уже рассказывал о том, когда можно сесть за руль после застолья.

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