Geely и Renault разработали очень мощную силовую установку для внедорожников

Horse Powertrain представила гибридную установку 3DHT200 для внедорожников

Horse Powertrain представила новую гибридную систему для внедорожников – 3DHT200. В ее основе турбированный двигатель на 156 л.с., отвечающий за зарядку аккумулятора, и электромотор до 313 л.с., который вращает передние колеса. При желании в схему добавляются два электрических агрегата на задней оси.

На малой скорости, например в городе, работает только передний электромотор. При разгоне к нему присоединяются остальные электрические двигатели, та же реакция – на пробуксовку колес.

3DHT200

Конструкторы скорректировали расположение постоянных магнитов. Доработка увеличила крутящий момент на 15%, а удельную мощность – на 20%, поэтому новинка производительнее сопоставимых агрегатов.

Характеристики и применение установки 3DHT200

Тяга у системы очень серьезная: на одном колесе она выдает до 4920 Нм. Этого хватает, чтобы внедорожник уверенно шел в гору под углом до 45 градусов.

В Horse Powertrain заявляют: установка сохраняет высокую эффективность в широком диапазоне условий, так что нагрузки на бездорожье будущим моделям будут по плечу.

Компоновка получилась плотной: в одном блоке уместились 13 элементов, включая зарядное устройство, контроллеры и блок управления трансмиссией. За счет такого решения объем пространства под оборудование сократился на 10%.

Еще больше деталей компания обещает раскрыть позже. А пока ясно одно: установка уже нашла применение – ею оснащается внедорожник Galaxy Battleship 700, известный как Cruise 700 и развивающий до 1128 л.с.

Ранее «За рулем» уже писал об электрическом внедорожнике Range Rover.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!