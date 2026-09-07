В РФ обсудят изменения в законе о такси, касающиеся тарифов для семей с детьми

Минтранс до конца года представит поправки о тарифах на такси для семей с детьми

Минтранс РФ будет обсуждать изменения в законе о такси , касающиеся тарифов для семей с детьми, до конца года будут представлены соответствующие поправки, сообщил в интервью ТАСС на полях ВЭФ глава ведомства Андрей Никитин. «Соответствующие изменения в закон о такси будем обсуждать. Сейчас проводится эксперимент в Уфе, и я ставлю цель до конца года представить поправки в законопроект», – сказал он.

Как ранее заявлял Никитин, министерство совместно с крупнейшим агрегатором такси «Яндекс» ищет механизм выравнивания тарифов на поездки для семей с детьми по сравнению с обычными поездками.

«За рулем» ранее рассказывал о неоднозначных ситуациях на дороге.

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