В России отменят штраф за непристегнутый ремень безопасности в очереди на АЗС

Ирина Волк: Водителю отменят штраф за непристегнутый ремень в очереди на АЗС

В Волгоградской области отменят административный штраф за неиспользование ремня безопасности. Средства фото- и видеофиксации сработали, когда машина стояла в очереди на заправочную станцию, а не двигалась по дороге. Именно ожидание топлива стало основанием пересмотреть наказание.

О решении, принятом региональной Госавтоинспекцией, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Проступок признали малозначительным, поэтому сумму взыскивать не будут.

«С учетом малозначительности совершенного правонарушения вынесенный административный штраф в ближайшее время будет отменен», – пояснила Волк.

Руководство областной Госавтоинспекции распространило подход и на другие похожие случаи: автомобилистов, ожидающих топлива с непристегнутым ремнем, решено больше не привлекать к ответственности. Если постановление уже оформлено, его пересмотрят – для этого достаточно обращения в ведомство.

Послабление действует только в границах Волгоградской области. Ремень по-прежнему нужно пристегивать при обычной езде, отменены лишь санкции за остановку в очереди на заправку.

Схожий случай ранее вызвал резонанс в Саратовской области. Там камеры штрафовали автомобилистов, которые были вынуждены встать под запрещающий знак из-за очередей за топливом. По распоряжению МВД постановления пересмотрели, а фиксировавшие нарушения комплексы временно отключили.

Ранее «За рулем» уже рассказывал о возрастных ограничениях для пожилых водителей.

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