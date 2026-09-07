В России появился практичный и надежный «японец» всего за полтора миллиона

Новые Suzuki S-Presso из ОАЭ продают в России с ценами от 1 545 000 рублей

На российском рынке появился новый бюджетный вариант – субкомпактный Suzuki S-Presso. Модель изначально разрабатывали для Индии на совместном предприятии Maruti Suzuki, однако теперь такие машины ввозят к нам из ОАЭ. Кроссоверы продают и в наличии, и под заказ, а минимальная цена стартует от 1,5 млн рублей.

Что касается Дальнего Востока, во Владивостоке есть варианты под заказ. Например, модель 2025 года местная фирма готова привезти за 1 545 000 рублей, а две версии 2026 года – за 1 736 600 и 1 915 000 рублей соответственно.

Suzuki S-Presso

Приведенные цифры актуальны на дату публикации объявлений. На деле итоговая цена легко меняется: сказываются курс валют, логистика, утильсбор и прочие переменные.

Один из импортеров оценил доставку такой машины в Тюмень примерно в 1 600 000 рублей. В список оборудования входят медиасистема с экраном 7 дюймов, кондиционер, две подушки безопасности, ABS, задние парктроники, электропривод зеркал и стеклоподъемников спереди, гидроусилитель руля, кнопки hands-free на руле, регулировка руля по высоте и легкосплавные диски R14.

Интерьер Suzuki S-Presso

Прямо сейчас в Ростове-на-Дону предлагают готовый к выдаче Suzuki S-Presso за 1 799 000 рублей. Машина официально растаможена, выпущена в 2023-м, в ПТС значится один формальный владелец, а пробег составляет несколько десятков километров.

Под капотом у всех вариантов один и тот же агрегат – атмосферный бензиновый мотор объемом 1,0 литра из семейства K10 (67 л. с.). Двигатель знаком по моделям Suzuki Alto, Wagon R и Celerio – он применяется уже больше десяти лет и оснащен цепным приводом ГРМ. Работает в паре с роботом AGS, у которого электрогидравлический привод (актуатор).

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