В РФ обсудят отмену штрафов для стоящих в очередях на АЗС водителей

Депутат Нилов предложил обсудить отмену штрафов для водителей в очередях на АЗС

Очереди на заправках – привычная картина для многих регионов, но вот штрафы, которые получают водители прямо во время ожидания, вызывают все больше споров. Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что эту проблему стоит вынести на обсуждение и, возможно, отменить часть таких наказаний.

«Я согласен, что везде должен быть разумный, гибкий и обоснованный подход. У нас принимались отдельные решения, связанные с эвакуацией жителей, которые нарушали скоростной режим или не пристегивались ремнями из-за атаки беспилотников, чтобы можно было быстро выскочить из автомобиля. Если такой вопрос поднимается, и он реальный, жизненный, то его, конечно, нужно обсудить», – сказал Нилов.

Парламентарий также обратил внимание на норму КоАП, которая разрешает не привлекать к административной ответственности за малозначительные нарушения. По его убеждению, нынешняя ситуация вполне подпадает под такой подход, поэтому автомобилистов надо поддержать.

«У нас есть статья в административном кодексе, которая позволяет освобождать от административной ответственности в связи с тем, что правонарушение малозначимое. Считаю, что, конечно, необходимо этот вопрос обсудить и поддержать водителей», – добавил он.

Штрафы в регионах: Волгоград, Саратов, Брянск

Поводом для обсуждения стала публикация V1.RU от 4 сентября. Издание со ссылкой на председателя общественной организации «Движение автомобилистов» Армена Оганесяна сообщило, что в Волгограде водители, отстаивающие очередь за топливом, получают штрафы за непристегнутые ремни. Оганесян признает: с юридической точки зрения постановления справедливы, однако по-человечески хотелось бы снисхождения.

Еще раньше схожий запрос озвучил депутат Саратовской областной думы Денис Буланов. В обращении к руководству полиции региона он попросил отменить штрафы для застрявших в очередях на АЗС автомобилистов – по его словам, людям выписывают наказания за неправильную остановку и стоянку.

О неясностях в ПДД «За рулем» уже рассказывал.

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