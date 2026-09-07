Помогут ли мини-НПЗ решить проблему с топливом

Аналитик Юшков: Мини-НПЗ не обеспечат значимой доли производства бензина в РФ

Новые мини-НПЗ не смогут обеспечить значительной доли производства бензина в России. Выпуск качественного топлива для таких предприятий задача непростая, как и снабжение их сырьем. Об этом в разговоре с Ura.ru рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета при Правительстве Игорь Юшков. Он добавил, что малым заводам, если они появятся, достанется лишь первичная переработка.

Юшков объясняет: «Этот рынок ограничен. Это сейчас есть дефицит, связанный с внеплановыми ремонтами крупных НПЗ, но при этом все равно никто не будет спешить массово переходить на мини-заводы, потому что у них есть свои проблемы. Одна из них в том, что технический уровень таких НПЗ, как правило, не позволяет производить топливо высокого качества. Даже чтобы выйти на уровень Евро-3, предприятие должно быть технологически довольно сложным, а значит, дорогим. В условиях высоких кредитных ставок и неопределенности на топливном рынке вряд ли найдется много желающих вложить деньги в такие проекты».

Вторая проблема – сырье для переработки. Им вряд ли поделятся вертикально интегрированные компании, у которых есть собственные перерабатывающие мощности. К тому же покупать нефть у небольших производителей сложнее и дороже.

Экономику таких проектов эксперт не считает привлекательной: «Получается, что на литр произведенного бензина у такого мини-НПЗ затраты будут больше, чем у крупного. В условиях такого высокого спроса, как сейчас, они, может быть, и смогут заработать, но что будет, когда рынок стабилизируется и цены снизятся? Риски такого бизнеса слишком высоки».

Не в пользу мини-НПЗ говорят и объемы. Критерия по мощности для таких заводов не существует, однако речь идет максимум о десятках тысяч тонн в год. Крупные же предприятия перерабатывают сотни тысяч и миллионы тонн. Поэтому новые малые производства не повлияют на ситуацию с топливом ни в этом сезоне, ни в следующем году – на их возведение уйдут месяцы, а выпуск окажется слишком мал.

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