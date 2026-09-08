Какие китайские электромобили блеснули в краш-тестах Euro NCAP

Новую Geely и другие модели разбили на краш-тестах

Пять звезд Euro NCAP одновременно для трех китайских электромобилей – событие примечательное. Высшую оценку безопасности эксперты выставили моделям Aion UT, Geely E2 и Leapmotor B05. Впрочем, максимальный рейтинг не отменяет целого списка претензий к отдельным системам и эргономике.

У Aion UT главным раздражителем для испытателей стал мультимедийный интерфейс: почти все управление завязано на центральном тачскрине, а распознавание ограничительных дорожных знаков время от времени ошибается. Нет в списке опций и системы, которая бы обнаружила ребенка, оставленного в машине.

Geely E2, наоборот, получил высокие оценки за традиционные физические кнопки и встроенный детектор маленького пассажира. Правда, автоматическое экстренное торможение на отдельных сценариях работало с перебоями, что слегка подпортило общее впечатление.

В испытаниях на боковой удар о барьер и столб Leapmotor B05 показал наивысшие результаты. Автономное экстренное торможение у него тоже не вызвало вопросов. Минусы нашлись в другом: недостаточное количество физических клавиш для медиасистемы и отсутствие адаптивной защиты для пассажиров разного роста.

«Результаты ясно демонстрируют, что китайские автопроизводители по-прежнему прилагают значительные усилия, чтобы соответствовать высоким стандартам, ожидаемым европейскими потребителями», – считает Алед Уильямс, директор программы Euro NCAP.

О том, как китайские электромобили выходят на новые рынки, «За рулем» уже рассказывал.

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