Сколько моделей легковых автомобилей сейчас выпускают в России

Мантуров: в РФ заводы выпускают более 50 моделей легковых авто свыше 20 брендов

Российские автозаводы сейчас выпускают свыше 50 легковых моделей, которые продаются более чем под 20 марками. Добавьте сюда несколько десятков позиций в сегментах легких коммерческих автомобилей, грузовиков и автобусов – и получится полная картина индустрии. Такую статистику 4 сентября озвучил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«На самом деле разделение продукции по брендам – это больше устремления маркетинговых стратегий самих предприятий, они решают, как корректно позиционировать свои автомобили», – пояснил чиновник. Кстати, после перезапуска завода в Шушарах, где наладили сборку машин Senat, отечественное производство вновь охватило все ниши: от недорогих бюджетных моделей до представительского класса.

Задача государства, по мнению Мантурова, – создать предприятиям условия для успешной реализации инвестпрограмм, чтобы те предлагали покупателям новые технологические решения, опции безопасности и комфорта. Причем большую роль играет унификация платформенных решений и компонентной базы. А вот увеличение числа брендов, подчеркнул вице-премьер, самоцелью не является.

Отдельный сюжет – электрический транспорт. По итогам 2026 года выпуск электромобилей и гибридов в России, вероятно, достигнет 25-30 тысяч единиц: примерно в полтора-два раза больше, чем в 2025-м. Постепенно структура будет смещаться в пользу альтернативных силовых установок, и к 2035 году на такие машины может приходиться до четверти всего легкового производства.

Продажи эту динамику подтверждают. За восемь месяцев текущего года реализовано более 83 тысяч электрокаров и гибридов – почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Российские модели в этом сегменте занимают более 27%. Дополнительные меры стимулирования спроса при такой активности не нужны, хотя действующие программы никто не отменяет: по льготному автокредитованию и лизингу в 2026-м куплено свыше 15 тысяч таких машин, а объем скидок приблизился к 12 млрд рублей. Минпромторг, впрочем, рассматривает возможность дифференциации субсидий в зависимости от уровня локализации.

Ранее «За рулем» рассказывал о росте продаж локальных моделей.

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