Дефицит водителей в РФ нарастает: почему беспилотники могут стать спасением

Шапарин: Закон о беспилотном транспорте в РФ определит ответственность при ДТП

Уже этой осенью российские парламентарии могут одобрить законопроект о высокоавтоматизированном транспорте, и тогда на дороги страны выедут беспилотные грузовики и легковые автомобили.

Такие планы анонсировали в Госдуме, подчеркивая, что новый документ кардинально расширит сферу применения автономных машин. Примечательно, что у России есть все шансы стать пионером в этом направлении – речь идет о первой в мире практике государственного регулирования межрегиональных перевозок такими транспортными средствами, пишет «Авторадио».

О том, что именно изменится с принятием закона, в эфире «Авторадио» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Он пояснил, что документ исправит все пробелы в вопросах дорожных правоотношений.

Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза:

«Естественно, любые правоотношения на дороге, любой участник дорожного движения должен знать свое место. Нужно понимать, кто ответственен в какой ситуации и как, собственно, разбираться, если вдруг произойдет ДТП. Законодательство четко определит границы ответственности производителей автоматизированной техники, ее операторов и всех остальных, кто имеет непосредственную причастность к организации автономного сообщения в России.

Это наша, на самом деле, абсолютная необходимость, потому что дефицит водителей огромный и нарастает с каждым годом. В грузовом автотранспорте возраст водителей уже сильно больше, чем в среднем по экономике. Так что ситуация предельно простая. Автоматизация транспорта – это наше будущее. А любое будущее должно базироваться на правовой базе».

Нововведения не ограничиваются только распределением зон ответственности. Законопроект также обяжет владельцев беспилотников включать специальное обозначение во время движения в автономном режиме. Кроме того, появляется жесткое требование: эксплуатировать такие машины без подключения к сервису дистанционной поддержки, который реагирует на нештатные ситуации, будет запрещено.

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