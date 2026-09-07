Почему интерес к Ниве будет только расти

Эксперт Васильев: Аудитория Нивы будет увеличиваться за счет молодежи

Lada Niva Legend после обновления по-прежнему вне конкуренции по цене – за базовую версию просят 1 199 000 рублей, топовая же оценена в 1 365 000. Такого дешевого полноценного внедорожника на рынке сейчас просто не найти, утверждает автомобильный эксперт Егор Васильев.

По его словам, свежие опции комфорта, доработанный мотор и оцинкованный кузов только подогреют интерес к модели. Конкуренты тем временем дорожают, и это дает Ниве дополнительное преимущество.

Интересно, что сам расклад в сегменте изменился до неузнаваемости. Если Niva Legend остается честным рабочим инструментом для бездорожья, то большинство соперников либо превратились в городские аксессуары, либо перешагнули отметку в 4 000 000 рублей.

Впрочем, Васильев ждет расширения аудитории не только за счет прагматиков. В ближайшее время к модели присмотрятся и молодые водители, для которых такая машина – живая альтернатива однотипным современным авто и способ выделиться в потоке, пусть и без лишней показной роскоши.

По сути, мы наблюдаем второе дыхание машин, задуманных еще в СССР. Они пережили распад страны, смену экономических укладов и представлений о мобильности, но сохранили свою значимость и инженерную самобытность. И, похоже, именно эти качества сейчас снова оказываются в цене.

Ранее «За рулем» уже рассказывал, что в России выросли продажи гибридов и локальных моделей.

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