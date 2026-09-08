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Хотели купить Lada? Скидки продлили до конца сентября

АВТОВАЗ продлил действие прямых скидок и выгод на ряд моделей Lada

У тех, кто присматривается к Lada, есть шанс сэкономить: прямые скидки на машины марки продлены до 30 сентября 2026 года. «Автоновости дня» изучили прайс-листы и выяснили, что выгода достигает от 20 до 160 тысяч рублей в зависимости от модели. В акцию попали, в основном, автомобили 2024 и 2025 годов выпуска.

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Прямые скидки и выгоды на автомобили Lada в сентябре

  • Седаны Lada Granta Sport и Sportline – 50 000 рублей для автомобилей 2024 года выпуска и 20 000 рублей для автомобилей 2025 года выпуска;
  • Лифтбеки Lada Granta Sport и Sportline – 70 000 рублей для автомобилей 2024 года выпуска и 40 000 рублей для автомобилей 2025 года выпуска;
  • Внедорожник Lada Niva Sport – 30 000 рублей для автомобилей 2025 года выпуска;
  • Универсалы Lada Largus и Largus Cross – 130 000 рублей для автомобилей 2024-2025 годов выпуска;
  • Фургон Lada Largus – 130 000 рублей для автомобилей 2024-2025 годов выпуска;
  • Универсал и фургон Lada Largus CNG – 130 000 рублей для автомобилей 2024-2025 годов выпуска;
  • Бизнес-седан Lada Aura – 100 000 рублей для автомобилей 2024-2025 годов выпуска;
  • Седан Lada Vesta CNG – 160 000 рублей для всех автомобилей;
  • Коммерческие Lada Granta и Niva производства «ПСА ВИС-АВТО» – 100 000 рублей для автомобилей 2024-2025 годов выпуска.

Ранее «За рулем» рассказывал, что Lada Niva Travel готовится к шестиступке.

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Источник:  Автоновости дня
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