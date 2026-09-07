Машина стала «тупить» и чаще просить бензина? Эксперт назвал неочевидную причину

Свечи зажигания могут быть причиной падения мощности и роста расхода топлива

Автовладельцы, заметившие, что машина стала хуже разгоняться и медленнее откликаться на педаль газа, обычно грешат на плохой бензин или забитые форсунки.

На деле причина нередко оказывается куда прозаичнее. О том, что потеря тяги и лишние литры топлива могут быть связаны с обычными свечами зажигания, рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

Свеча отвечает за воспламенение рабочей смеси в цилиндре, и от нее требуется точный момент срабатывания и стабильная мощная искра. Со временем электроды стираются, зазор увеличивается, появляется нагар или повреждается изолятор – в результате искра становится слабой и нестабильной.

Из-за этого топливовоздушная смесь сгорает не полностью, а мотор то и дело работает с пропусками зажигания. Водитель чувствует это по вялому разгону, рывкам, вибрациям на холостом ходу и упавшей тяге, причем пропуски действительно бьют и по мощности, и по расходу.

Почему растет расход топлива

Когда цилиндр работает неэффективно, двигатель сжигает бензин, но не выдает привычной отдачи. Чтобы сохранить темп, водитель сильнее жмет на газ, а электроника дополнительно корректирует подачу топлива, пытаясь сгладить сбои в работе. Итог закономерный: динамика падает, а аппетит мотора растет.

При пропусках зажигания перерасход в среднем достигает одного-двух литров на сотню километров, хотя точная цифра зависит от того, сколько цилиндров барахлит, в каком режиме ездит автомобиль и насколько изношены свечи.

Игнорировать такую проблему чревато последствиями: несгоревшее топливо попадает в выпускную систему и способно перегреть каталитический нейтрализатор. Особенно тревожный сигнал – мигающий Check Engine: он намекает на активные пропуски зажигания, при которых дальнейшая поездка заметно удорожит ремонт.

Когда ехать на диагностику

Правда, свечи – лишь самая распространенная, но не единственная причина похожих симптомов. Аналогично ведут себя неисправные катушки зажигания, поврежденная проводка и разъемы, загрязненные форсунки, подсос воздуха, сбои датчиков, низкое давление топлива и механический износ двигателя.

Поэтому сразу менять свечи, не разобравшись в ситуации, не стоит. Если новая деталь быстро обрастает нагаром или маслом, нужно искать первопричину: нагар часто указывает на переобогащенную смесь, а масло – на проблемы с уплотнениями или износ двигателя. В таком случае простая замена комплекта даст лишь временное облегчение.

Повод проверить систему зажигания – неровная работа на холостом ходу, вибрации, провалы при ускорении, трудный запуск или ощутимый рост расхода. Нередко неисправность проявляется под нагрузкой – при обгоне, подъеме в гору или резком разгоне: в спокойном режиме слабая свеча еще справляется, а вот при высоком давлении в цилиндре устойчивую искру ей дать сложнее. Насторожить должны и запах несгоревшего бензина, хлопки из выхлопной и постоянно горящий Check Engine, хотя точный диагноз по таким признакам не поставишь.

В автосервисе качественная диагностика не ограничивается осмотром свечей: мастер должен считать коды ошибок, проверить счетчики пропусков, катушки, разъемы и параметры работы двигателя. Иногда требуются дополнительные проверки – форсунок, давления топлива, герметичности впуска или компрессии в цилиндрах. А вот пробовать проверять искру дедовским способом, выкрутив свечу и прижав ее к двигателю при прокрутке стартером, не стоит: на современных авто такой метод не дает нормальной картины, сопряжен с высоким напряжением и при ошибке может повредить систему зажигания.

Свечи – сравнительно недорогой расходник, однако их отказ способен задеть катушки зажигания, каталитический нейтрализатор и другие элементы мотора. Так что затягивать с визитом в сервис себе дороже.

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