Секретный Трабант с двигателем Ванкеля – почему он не спас автопром ГДР

Уникальный Трабант с роторно-поршневым двигателем вернулся в музей Цвиккау

В 1966 году в Цвиккау тихо, без лишнего шума, создавали нечто невероятное для ГДР – Трабант с роторно-поршневым мотором.

Этот экспериментальный автомобиль с двигателем KKM 400, удлиненной колесной базой и практичной большой задней дверью мог навсегда изменить лицо восточногерманского автопрома.

Разработка велась в рамках совместного исследовательского пула с инженерами Западной Германии – удивительный пример технологического сотрудничества в эпоху железного занавеса. Однако роторный Трабант так и остался единичным прототипом. После испытаний все планы по модернизации бесследно канули в бюрократических недрах ГДР.

Trabant

Но в 2023 году тот самый прототип неожиданно нашелся. Три года кропотливой реставрации по старым черно-белым снимкам, архивным материалам из Хемница и воспоминаниям очевидцев – и машина снова выглядит как в 1966-м.

С 1 октября 2026 года легендарный Трабант с ротором займет почетное место в специальной экспозиции музея August Horch в Цвиккау. Но способен ли автомобиль сам передвигаться – об этом музейщики умалчивают.

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