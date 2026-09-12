Секретный Трабант с двигателем Ванкеля – почему он не спас автопром ГДР
В 1966 году в Цвиккау тихо, без лишнего шума, создавали нечто невероятное для ГДР – Трабант с роторно-поршневым мотором.
Этот экспериментальный автомобиль с двигателем KKM 400, удлиненной колесной базой и практичной большой задней дверью мог навсегда изменить лицо восточногерманского автопрома.
Разработка велась в рамках совместного исследовательского пула с инженерами Западной Германии – удивительный пример технологического сотрудничества в эпоху железного занавеса. Однако роторный Трабант так и остался единичным прототипом. После испытаний все планы по модернизации бесследно канули в бюрократических недрах ГДР.
Но в 2023 году тот самый прототип неожиданно нашелся. Три года кропотливой реставрации по старым черно-белым снимкам, архивным материалам из Хемница и воспоминаниям очевидцев – и машина снова выглядит как в 1966-м.
С 1 октября 2026 года легендарный Трабант с ротором займет почетное место в специальной экспозиции музея August Horch в Цвиккау. Но способен ли автомобиль сам передвигаться – об этом музейщики умалчивают.
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