Лимиты выплат ОСАГО готовят к рекордному повышению

Сенаторы одобрили повышение планки выплат по ОСАГО, но предупредили о рисках

В России всерьез обсуждают пересмотр верхней планки компенсаций по ОСАГО. Действующий лимит в 400 тысяч рублей за повреждение имущества предлагают увеличить до 800 тысяч – 1 миллиона.

Инициативу уже поддержали в Совете Федерации, однако с одной важной оговоркой: повышать суммы необходимо одновременно с ужесточением правил для недобросовестных автоюристов.

Зампред СФ Николай Журавлев на полях ВЭФ отметил, что назревшее повышение – вопрос справедливости, ведь лимиты не пересматривались годами, а запчасти и ремонт ощутимо подорожали. Но он предупредил: если просто поднять цифры, можно спровоцировать всплеск так называемого «потребительского терроризма».

Сейчас автоюристы часто обещают водителям большие выплаты через суд, забирая при этом до половины суммы, а иногда и больше. Известны случаи, когда при реальном ущербе в сотню тысяч рублей судебные компенсации достигали 400-500 тысяч. Сенатор считает, что адекватные лимиты сами по себе отобьют у автовладельцев желание идти к таким посредникам – возмещение станет прозрачным и достойным.

В Российском союзе автостраховщиков подтверждают: уже сегодня 7-8% пострадавших не хватает существующей планки, а примерно в каждом десятом случае 400 тысяч не покрывают даже реальную стоимость ремонта. При этом средняя выплата по стране держится на уровне 170 тысяч, но в разных регионах ситуация кардинально отличается.

Однако с повышением лимитов все не так просто. Рынок запчастей нестабилен, цены растут скачкообразно, сроки ремонта увеличиваются – все это делает расчет будущих тарифов практически непредсказуемым. Страховщики признают, что просчитать риски сейчас крайне сложно, а брать дополнительные убытки на себя никто не готов.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!

«За рулем» можно смотреть на YouTube