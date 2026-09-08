Штрафы для этих водителей взвинтят в три раза: кто окажется под ударом?

В РФ предложили удваивать штрафы за 50 нарушений ПДД, а за 100 — утраивать

Пока большинство автомобилистов за год едва набирает пару-тройку «писем счастья», есть водители, для которых десятки протоколов – обычное дело. Именно для таких лихачей в России готовят совершенно иные правила наказания.

Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин выступил с идеей, которая сильно меняет подход к штрафам. Если водитель за год нарушил правила более 50 раз, стоимость каждого следующего взыскания для него удваивается. Тем же, кто добрался до сотни постановлений и перевалил за эту отметку, наказание придется оплачивать уже в тройном размере. Предложение уже ушло премьер-министру Михаилу Мишустину.

Смысл инициативы в том, что нынешняя система откровенно не останавливает злостных нарушителей. Человек, у которого на счету сотня штрафов, вряд ли испугается очередной тысячи рублей. А вот когда сумма вырастает в разы, ездить спокойнее становится выгодно. Кроме того, автор рассчитывает, что автомобилисты станут внимательнее относиться к оплате всех накопившихся квитанций.

На деле же простых водителей нововведение почти не коснется. Среднестатистический россиянин за двенадцать месяцев получает всего пять-шесть штрафов, то есть в десять раз меньше минимального порога, с которого начинается удвоение. Более того, статистика показывает, что дисциплина на дорогах постепенно растет: в 2025 году ПДД нарушили 11 447 895 человек, что примерно на 376 тысяч меньше, чем годом ранее. За 15 лет количество таких водителей сократилось на 9 процентов.

Сейчас документ находится на рассмотрении у главы кабмина. Если идею поддержат, постоянным рецидивистам придется хорошенько пересчитать бюджет на дорожные приключения.

О других ограничениях для автомобилистов «За рулем» уже рассказывал.

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