Mercedes пригрозил закрыть завод, если персонал откажется перерабатывать

Mercedes грозит закрыть завод в Германии и построить новый в Восточной Европе

Конфликт между руководством Mercedes и производственным советом вышел на новый уровень. Как выяснило Wirtschaftswoche, компания пригрозила закрыть немецкое предприятие, если план сокращения затрат на персонал так и не утвердят.

По информации источников, представителям нескольких производственных советов заявили: без серьезного снижения расходов на оплату труда в ФРГ Mercedes начнет строить завод в Восточной Европе. Немецкая сборочная линия в этом случае попросту станет ненужной – ее закроют.

Этот ультиматум стал кульминацией противостояния, которое длится уже несколько недель. Руководство требует от рабочих пять дополнительных часов в неделю без какой-либо компенсации к зарплате, а еще – установить тотальный контроль над всеми видами вознаграждения и спецвыплат, вплоть до рождественских и праздничных бонусов.

Если конфликт продолжит набирать обороты, под раздачу попадут и компании, поставляющие компоненты для производственных площадок Mercedes. В первую очередь речь о сборочных заводах в Унтер-Тюркхайме и Гамбурге.

Ни совет директоров, ни наблюдательный совет пока окончательного решения не вынесли. В самом Mercedes комментировать происходящее отказались, мотивируя это тем, что переговоры еще продолжаются.

Пока Mercedes грозит переносом завода в Восточную Европу, в России растут продажи моделей местной сборки — об этом «За рулем» уже рассказывал.

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