Цена как у обычной машины: Росатом делает электромобиль без штамповки и сварки

Роман Войт, Росатом: собственные композитные электромобили с локализацией 90% будут стоить как машины с ДВС

Росатом намерен обойтись без лицензионных китайских моделей – вместо них пойдут собственные разработки на основе композитных материалов. Госкорпорация уже является лидером по выпуску таких материалов, так что опора тут своя, проверенная.

Руководитель проекта «Электромобили» в Композитном дивизионе госкорпорации Росатом Роман Войт поделился деталями в интервью «Разборке недели "За рулем"».

Его команда разработала универсальную композитную платформу, которая, по замыслу авторов, должна открыть дорогу недорогим электрокарам для широкого круга автовладельцев:

Ориентир такой: цена электрической модели окажется сопоставимой со стоимостью машины с двигателем внутреннего сгорания в том же классе.

Любопытна и техническая часть. Подобный электромобиль получит центральный несущий композитный корпус для силовой батареи, а также полимерный кузов, который не боится коррозии. Штамповка и сварка в производстве при этом и вовсе не понадобятся.

Локализация выпускаемой продукции, как заявлено в интервью, достигнет 90%.

Ранее «За рулем» рассказывал, что продажи гибридов в России выросли.