Атмосферник, гидроавтомат, полный привод — и минимум хлопот в обслуживании

Эксперт Зиновьев рассказал, почему стоит присмотреться к Kia Sportage на вторичке

Когда встает вопрос о поиске надежного некитайского кроссовера с пробегом до 100 тыс. километров, взгляд неизменно останавливается на Kia Sportage пятого поколения.

И дело здесь не только в безупречной репутации бренда, но и в исключительной практичности, которую предлагает эта модель.

Прежде всего, Sportage поражает своей универсальностью: при длине кузова 4640 мм и клиренсе в 181 мм он одинаково уверенно чувствует себя как в плотном городском потоке, так и на легком бездорожье, а вместительный багажник на 543 л делает его идеальным спутником для дальних поездок и активного отдыха.

Широкая гамма силовых агрегатов позволяет каждому водителю найти идеальный баланс между динамикой и экономией.

Особого внимания заслуживают проверенные временем атмосферные моторы, работающие в паре с классическим гидроавтоматом.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»:

– Основной китайский вариант: атмосферник 2.0 (161 л. с.) с распределенным впрыском, 6-ступенчатый гидроавтомат, 4×2.

Прочих как минимум восемь. При том же 2.0 бывает и полный привод. Мотор 2.5 (190 л. с.) тоже атмосферный, но с комбинированной системой впрыска, привод только полный и автомат уже 8-ступенчатый. Далее турбомоторы 1.6 (180 л. с.) и 2.0 (236 л. с.) – с роботом и автоматом соответственно. Встречаются дизели 1.6 и 2.0. Два гибрида. И, наконец, газобаллонная версия 4×2 с атмосферным 2.0 (146 л. с.) и автоматом. Очень популярна в Корее.

Владельцы отмечают, что Sportage дарит ощущение цельной, монолитной конструкции – подвеска отрабатывает неровности без нареканий, а общий уровень комфорта остается на высоте даже спустя несколько лет эксплуатации.

Да, как и у любой современной машины, у него могут встречаться мелкие сбои электроники, но они скорее являются исключением, чем правилом, и меркнут на фоне общего впечатления от надежности ходовой части.

О других надежных некитайских кроссоверах с пробегом до 100 000 км читайте здесь.

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