Обычный дождь способен уничтожить ЛКП автомобиля: неожиданное открытие ученых

Дождевые капли с накопленным зарядом до 9000 вольт пробивают ЛКП автомобиля

Исследователи из Института полимеров Макса Планка, работающие в Германии, наткнулись на неожиданного виновника коррозии металлов – обычный дождь. Оказалось, капли воды способны накапливать электрический заряд до 9000 вольт и буквально пробивать защитный слой краски или лака. Так что автомобилям вредят не только дорожная соль и грязь, но и чистая вода с неба.

Новый механизм назвали «скользящей электризацией». Запускается он, когда капля скатывается по изолирующей поверхности – листу, пластику, стеклу или окрашенной стене. При трении происходит обмен зарядами, похожий на тот, что возникает, когда воздушный шарик трут о волосы: капля уносит положительный заряд, а поверхность остается заряженной отрицательно.

Чтобы проверить гипотезу, ученые давали соленым каплям скатываться по листьям, ПВХ-панелям и стеклу – этим они имитировали дождевую воду. Следом капли падали на медную пластину, покрытую слоем тефлона толщиной 60 нм. После 3000 таких попаданий на пленке нашлись микроскопические кратеры, добравшиеся до металла. В контрольной группе капли просто падали без скольжения, и покрытие оставалось целым.

Секрет – в электрическом поле между заряженной каплей и металлом. По мере сближения напряженность растет, и в момент касания изоляция не выдерживает: крошечный разряд прожигает покрытие. Высокоскоростная съемка показала, что нижняя часть капли вытягивается в конус – типичное поведение в сильном электростатическом поле.

Один из авторов работы Чжунъюань Ни замечает: «заряженные капли – не новое явление, но последние 200 лет на это не обращали внимания». Раньше коррозию от дождя связывали с кислотностью или абразивным действием. Хотя реальные защитные слои на авто заметно толще лабораторных 60 нм, открытие заставляет иначе взглянуть на антикоррозионную защиту. Среди предложений – покрытия с более высокой диэлектрической прочностью и поверхности, которые меньше электризуются.

О том, что автомобилю могут навредить неочевидные факторы, «За рулем» рассказывал ранее.

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