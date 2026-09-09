Рама, полный привод, блокировки — в РФ началось производство нового внедорожника

В России на заводе «Автотор» стартовало серийное производство Haval H9

В России стартовал выпуск нового Haval H9 – внедорожник собирают в Калининграде на мощностях «Автотора». Производитель заявил две комплектации – «Премиум» и «Техно+».

В основе машины лежит рамная конструкция с умным полным приводом, понижающей передачей и блокировками дифференциалов. Салон – на семь мест, отделка экокожей, а климат – трехзонный.

Haval H9

Передние кресла в некоторых версиях получают подогрев, массаж и вентиляцию. Двойные боковые стекла заметно снижают уровень шума в салоне, а второй и третий ряды сидений складываются, увеличивая объем багажника.

Каждый автомобиль, сходящий с конвейера «Автотора», проходит полный цикл проверки качества по стандартам GWM. Отечественные условия эксплуатации тоже учтены: в базовую комплектацию включены полный зимний пакет и дополнительная антикоррозийная обработка кузова.

Интерьер Haval H9

Рекомендованные розничные цены на Хавейл Н9 2026 модельного года выглядят так: исполнение «Премиум» оценивается минимум в 4 799 000 рублей, «Техно+» – в 5 299 000 рублей.

О том, какие автомобили подорожали или подешевели в начале сентября, «За рулем» уже рассказал.

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