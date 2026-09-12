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Новая эра Spring: европейская сборка, «взрослый» кузов и заманчивый ценник

Новая Dacia Spring 2026 теперь не китайская и стоит дешевле 18 000 евро

Dacia Spring второго поколения, сменившая своего китайского предшественника, разошедшегося тиражом более 210 тысяч экземпляров, стала настоящей перезагрузкой модели.

Dacia Spring 2026
Dacia Spring 2026

Новинка базируется на совершенно иной платформе RG-EV, которую разработали совместно с Renault Twingo, и впервые будет выпускаться не в Китае, а в Европе – на словенском заводе в Ново-Место. При этом, несмотря на перенос производства и полное обновление конструкции, компании удалось удержать стартовую цену ниже 18 тысяч евро.

Автомобиль заметно вырос в размерах: он стал шире на 18 сантиметров, длиннее – 3,85 метра, и выше, что придает ему более уверенный, почти кроссоверный вид. В салоне теперь значительно свободнее – особенно сзади, где появилось больше места для ног, а багажник увеличился до 337 литров и может расширяться до 1283 литров при сложенных сиденьях.

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Техническая начинка остается верной философии практичности: электромотор выдает 60 кВт (82 л.c.), а тяговая батарея типа LFP емкостью 27,5 кВт·ч обеспечивает около 250 километров пробега по циклу WLTP. Расход энергии заявлен на уровне 12,7 кВт·ч на 100 км, а масса автомобиля составляет всего 1212 килограммов. Разгон до сотни занимает 12,1 секунды, а максимальная скорость ограничена 130 км/ч – этих показателей вполне достаточно для городской и пригородной езды, на которую, по статистике Dacia, ориентированы владельцы Spring (в среднем 34 км в день).

Зарядные возможности стали заметно шире: базовый бортовой зарядник на 6,6 кВт переменного тока дополняется опциональным пакетом, включающим трехфазную зарядку на 11 кВт и быструю постоянную зарядку мощностью 50 кВт, которая позволяет пополнить батарею с 10 до 80 процентов примерно за полчаса.

В начальной версии функции управления выводятся на смартфон через приложение Media Control, а в более дорогой комплектации Journey устанавливается 10,1-дюймовый сенсорный экран с навигацией, беспроводными Apple CarPlay и Android Auto, а также подключенными сервисами, включая дистанционный климат-контроль.

Базовая версия Expression оценена менее чем в 18 тысяч евро (приблизительно 1,8 млн рублей) и уже включает кондиционер, электрический стояночный тормоз и систему Media Control.

Топ-версия Journey, предлагающая бесключевой доступ, камеру заднего вида и упомянутый мультимедийный комплекс с навигацией, укладывается в 20 тысяч евро (2 млн рублей).

Заказы на новый Spring стартуют 15 сентября 2026 года, а в дилерских центрах ЕС он появится в декабре.

Источник:  Auto, Motor und Sport
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