Новая эра Spring: европейская сборка, «взрослый» кузов и заманчивый ценник

Новая Dacia Spring 2026 теперь не китайская и стоит дешевле 18 000 евро

Dacia Spring второго поколения, сменившая своего китайского предшественника, разошедшегося тиражом более 210 тысяч экземпляров, стала настоящей перезагрузкой модели.

Новинка базируется на совершенно иной платформе RG-EV, которую разработали совместно с Renault Twingo, и впервые будет выпускаться не в Китае, а в Европе – на словенском заводе в Ново-Место. При этом, несмотря на перенос производства и полное обновление конструкции, компании удалось удержать стартовую цену ниже 18 тысяч евро.

Автомобиль заметно вырос в размерах: он стал шире на 18 сантиметров, длиннее – 3,85 метра, и выше, что придает ему более уверенный, почти кроссоверный вид. В салоне теперь значительно свободнее – особенно сзади, где появилось больше места для ног, а багажник увеличился до 337 литров и может расширяться до 1283 литров при сложенных сиденьях.

Техническая начинка остается верной философии практичности: электромотор выдает 60 кВт (82 л.c.), а тяговая батарея типа LFP емкостью 27,5 кВт·ч обеспечивает около 250 километров пробега по циклу WLTP. Расход энергии заявлен на уровне 12,7 кВт·ч на 100 км, а масса автомобиля составляет всего 1212 килограммов. Разгон до сотни занимает 12,1 секунды, а максимальная скорость ограничена 130 км/ч – этих показателей вполне достаточно для городской и пригородной езды, на которую, по статистике Dacia, ориентированы владельцы Spring (в среднем 34 км в день).

Зарядные возможности стали заметно шире: базовый бортовой зарядник на 6,6 кВт переменного тока дополняется опциональным пакетом, включающим трехфазную зарядку на 11 кВт и быструю постоянную зарядку мощностью 50 кВт, которая позволяет пополнить батарею с 10 до 80 процентов примерно за полчаса.

В начальной версии функции управления выводятся на смартфон через приложение Media Control, а в более дорогой комплектации Journey устанавливается 10,1-дюймовый сенсорный экран с навигацией, беспроводными Apple CarPlay и Android Auto, а также подключенными сервисами, включая дистанционный климат-контроль.

Базовая версия Expression оценена менее чем в 18 тысяч евро (приблизительно 1,8 млн рублей) и уже включает кондиционер, электрический стояночный тормоз и систему Media Control.

Топ-версия Journey, предлагающая бесключевой доступ, камеру заднего вида и упомянутый мультимедийный комплекс с навигацией, укладывается в 20 тысяч евро (2 млн рублей).

Заказы на новый Spring стартуют 15 сентября 2026 года, а в дилерских центрах ЕС он появится в декабре.