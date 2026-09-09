Крутой дизайн, легендарный ресурс мотора и АКП: чем еще славится этот японский SUV

Эксперт Зиновьев рассказал, почему Mazda CX‑4 на вторичном рынке — достойный выбор

CX‑4 можно считать образцово надежной машиной даже на вторичном рынке, считает эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.

Выпускавшийся до 2024 года на совместном предприятии FAW-Mazda (Китай), этот автомобиль формально имеет китайскую прописку, но по духу, инженерии и надежности остается чистокровным японцем.

На вторичном рынке можно без труда найти экземпляры с пробегом до 100 тысяч км в ценовом коридоре от 2,2 до 3,5 млн рублей.

За эти деньги вы получаете автомобиль, который выглядит как дорогое дизайнерское решение: стремительный силуэт длиной 4637 мм, агрессивная линия крыши и внушительный дорожный просвет в 206 мм, позволяющий не бояться ни бордюров, ни грунтовок. Управляемость CX-4 – это визитная карточка бренда, машина дарит водителю эмоции, которые редко встретишь в сегменте семейных паркетников.

CX‑4

Но главное, что оправдывает такой выбор, – техническая безупречность.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»:

– Атмосферный мотор 2.0 из семейства Skyactiv-G с цепью ГРМ и гидрокомпенсаторами имеет за Полноприводную версию (с мотором 2.5) на вторичке не предлагают – только стереотипную комбинацию 2.0 (158 л. с.), автомата и 4×2.

Двигатель нам хорошо знаком – атмосферник семейства Skyactiv-G применен на CX‑5. Под капотом CX‑4 он в иной модификации, и бензин АИ‑95 ему непригоден – нужен 98‑й или выше, иначе умрут форсунки и ТНВД. Мотор сложный сам по себе, с высокой степенью сжатия и непосредственным впрыском, нуждается также в качественном и чистом масле. Цепь ГРМ живучая, и есть гидрокомпенсаторы. Ресурс порядка 300 тысяч км. Гидроавтомат FW6A-EL создан на основе отличной коробки Aisin U660E. При бережном отношении ходит свыше 250 тысяч км до плановой переборки.

Однако обратная сторона медали – высокая стоимость обслуживания. Основные нарекания владельцев касаются скорее нюансов: шумоизоляция оставляет желать лучшего, зимний пакет скромен по оснащению, хромированные элементы со временем тускнеют, да и подобрать резину на зиму бывает непросто из-за нестандартной размерности.

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