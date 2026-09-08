Кроссовер популярного бренда попал под сервисную кампанию в РФ

На кроссоверах GAC GS8 меняют трубки климат-контроля — владельцев зовут на сервис

Кроссоверы GAC GS8 второго поколения попали под сервисную кампанию в России – представительство китайского бренда выпустило официальное сообщение.

«Причиной стала выявленная уязвимость штатных алюминиевых трубок и их соединений, расположенных в нижней части автомобиля и зонах заднего контура системы климат-контроля. Эти элементы подвержены ускоренному износу из-за воздействия дорожных реагентов и влаги, что в перспективе может привести к разгерметизации и утечке хладагента или охлаждающей жидкости», – объяснили в пресс-службе GAC.

GAC GS8

Сообщается также, что первоначальной предпринятой в 2025 году мерой была антикоррозийная обработка соединений, но окончательное решение, принятое сейчас – замена указанных трубок системы кондиционирования. Работы будут бесплатными и займут от 4 до 7 часов.

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