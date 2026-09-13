Простой мотор и просторный салон – семейная Тойота с ценой «китайца» уже в РФ

В РФ появились в продаже новые семиместные Toyota Veloz с ценой от 3 млн рублей

Новая Toyota – точнее, компактвэн Veloz с семью посадочными местами – уже появилась у российских продавцов. Это вариант и для семейных поездок, и для бизнес-трансферов: комфорт и надежность здесь будто специально собрали в одном кузове. На классифайдах машины встречаются как в наличии, так и под заказ; минимальная «честная» цена стартует примерно с 2 990 000 рублей.

Toyota Veloz

Самый доступный вариант нашелся в Ростове-на-Дону: там готовы привезти Veloz 2023 года выпуска под заказ из ОАЭ. В объявлении заявлена комплектация GX с кожаной отделкой кресел, климат-контролем, кнопочным запуском двигателя и полностью цифровой «приборкой».

Мультимедийная система идет с сенсорным дисплеем, смартфон можно заряжать без проводов, а на колесах – литые диски. Кондиционер тут усиленный, с потолочными воздуховодами – пассажирам задних рядов явно понравится; плюс электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold и круиз-контроль.

Интерьер Toyota Veloz

Цифры особенно интересны на фоне китайских одноклассников. Базовый семиместный Geely Okavango оценивают в 3 864 990 рублей, «прошлогодний» GAC GS8 с тремя рядами сидений – минимум в 4 799 000 рублей. Tenet T8 с семью местами стартует с 3 630 000 рублей, но все равно Veloz выглядит доступнее.

Впрочем, ждать доставку не обязательно. В Самаре такой же Veloz 2023 года в богатом исполнении продается прямо сейчас за 3 308 000 рублей. Крупный мультибрендовый автосалон в Тюмени и вовсе оценил аналогичную машину в 4 200 000 рублей.

Технически все экземпляры одинаковы: под капотом стоит проверенный азиатскими таксистами 1,5-литровый атмосферник мощностью 106 лошадиных сил. В пару ему отдан вариатор, так что механику и полный привод из списка можно вычеркивать: привод исключительно передний. Зато салон всегда семиместный.

Собирают Veloz на нескольких заводах Toyota: например, в Малайзии, Индонезии, Вьетнаме и Таиланде. Для российского рынка модель официально недоступна, так что экземпляры приезжают сюда в обход официальных каналов.

«За рулем» уже рассказывал, как Geely обновила прайс на свои кроссоверы.

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