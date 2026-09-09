Geely в сентябре обновила российский прайс на четыре своих популярных кроссовера

Geely повысила цены на Okavango, Cityray, EX5 EM-R и Coolray в сентябре

В сентябре Geely вновь скорректировала российский прайс.

Подорожание затронуло четыре кроссовера: Okavango, Cityray, гибридный EX5 EM-R и Coolray. Прибавка составила от 15 до 60 тыс. рублей (+0,4-1,6%).

Сильнее всех прибавил семиместный Okavango, единственный в российской линейке Geely в этом классе. Обе его комплектации подскочили на 60 тыс. рублей. Текущая стоимость «Люкса» – 3 864 990 руб., а версии «Флагман» – 4 085 990 руб.

Geely Okavango

Двухлитровая турбочетверка Okavango выдает 200 л. с. и работает в связке с семиступенчатым роботом, у которого два «мокрых» сцепления. Крутящий момент уходит на переднюю ось, полного привода нет.

У городского кроссовера Cityray прибавка поменьше, зато тоже повсеместная: все четыре комплектации выросли на 30 тыс. рублей. «Комфорт» теперь стоит 2 954 990 руб., «Люкс» – 3 204 990 руб., «Флагман» – 3 344 990 руб., а « Спорт» – 3 384 990 руб.

Geely Cityray

Оснащается Cityray 1,5-литровым турбомотором на 147 л. с., который работает с семиступенчатым роботом. Привод тут тоже только передний.

Минимальная прибавка сентября – у гибридного EX5 EM-R. Кроссовер появился у дилеров меньше месяца назад и уже подорожал в обеих комплектациях на 15 тыс. руб. Версия «Про» обойдется в 3 479 990 руб., «Макс» – в 3 829 990 руб.

У EX5 EM-R последовательная гибридная установка, поэтому бензиновая часть не связана с колесами. Под капотом стоит 1,5-литровый ДВС на 99 л. с., который вращает только генератор. Энергия запасается в батарее емкостью 18,4 кВт·ч, а передние колеса приводит электромотор с отдачей 218 л. с. и 262 Н·м крутящего момента.

Geely EX5 EM-R

Только на электричестве EX5 EM-R способен проехать до 105 км. С полным баком бензина суммарный запас хода доходит до 1000 км – правда, если верить циклу NEDC.

Новый Coolray тоже не остался в стороне. Он вернулся к российским дилерам в мае, затем в августе обзавелся более доступной комплектацией «Спорт», а теперь дорожает в топе. Прибавка у «Эксклюзива» составила 20 тыс. рублей, итоговая цена – 2 964 990 руб. Младшая версия «Спорт» по-прежнему стоит 2 774 990 руб.

Geely Coolray

У Coolray в обеих комплектациях одинаковый силовой агрегат: 1,5-литровая турбочетверка мощностью 147 л. с. В паре с ней – преселективный семиступенчатый робот с двумя «мокрыми» сцеплениями и передним приводом.

Кстати, августовская история с ценами у Geely была не менее насыщенной. Тогда марка оказалась единственной в России, кто повышал цены дважды за месяц. Сначала Monjaro, Okavango, Coolray и Cityray подорожали на 7-50 тыс. рублей, а затем Okavango, Coolray и Cityray получили вторую прибавку – на 25-55 тыс.

О том, как росли цены на авторынке в августе, «За рулем» уже рассказывал.

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