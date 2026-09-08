Рост цен, падение продаж: что происходило на авторынке РФ в августе

Продажи новых авто в РФ в августе упали на 6%, а средняя цена достигла ₽3,47 млн

Специалисты Autonews.ru изучили отчеты Минпромторга, агентства «Автостат» и Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), а затем выделили главные тренды автомобильного рынка за август 2026 года.

Продажи машин в августе: статистика и объяснения

В последний месяц лета продажи новых автомобилей в РФ впервые за семь месяцев пошли на спад. За этот период на учет попало 114,3 тыс. машин – на 6,5% меньше, чем в августе 2025-го. В «Автостате» падение объясняют «высокой сравнительной базой» прошлого года.

Впрочем, о долгосрочном кризисе речи нет: по итогам января – августа рынок прибавил 9,3% и достиг 845 тыс. проданных легковых автомобилей.

В АЕБ августовский результат называют «умеренным охлаждением» после пикового июля. На спрос, по мнению экспертов, повлияли ситуация на топливном рынке и сезонность.

«После достаточно активного июля рынок традиционно может демонстрировать более сдержанную динамику, поскольку в августе часть потребителей откладывает покупку до завершения отпусков и возобновления делового сезона», – пояснил председатель комитета автопроизводителей Алексей Калицев.

Цены на новые и подержанные автомобили

Средняя стоимость новой машины в августе достигла 3,47 млн руб. – на 8% больше, чем год назад.

Причем по сравнению с июлем легковые автомобили подорожали еще на 2,1%.

На вторичном рынке ситуация аналогичная. Средний ценник автомобилей с пробегом составил 1,19 млн руб. За год такие машины прибавили в цене 1%, за месяц – 1,6%.

Доля российского производства и рейтинг марок

Выросла и доля автомобилей, произведенных в России: в августе она достигла 64%, тогда как месяцем ранее составляла 62%.

В десятку самых продаваемых брендов впервые ворвалась отечественная Jeland. Под этим брендом выпускают локализованные версии китайских моделей Jaecoo. За месяц было продано 2356 таких автомобилей.

Москвич занял 13-ю строчку рейтинга: реализация выросла на 20%, до 1,5 тыс. машин на фоне снижения цен на кроссоверы Москвич 3.

Хуже всех из участников топ-10 пришлось китайско-белорусской Belgee: реализация упала на 43,5%, до 4414 штук. У Geely тоже не лучшие времена: продажи сократились на 24,5% и составили 6560 автомобилей.

Импорт и электрический транспорт

В августе вновь выросли продажи автомобилей, ввезенных по параллельному импорту. Лидером стала Mazda с 3194 машинами, что на 358,9% больше, чем годом ранее. Основной вклад внес кроссовер CX-5, на который пришлась львиная доля продаж.

На втором месте расположилась Toyota: 3133 реализованных авто (+4,6%). В топ-15 ворвался Volkswagen – 1,4 тыс. машин, или в 2,2 раза больше, чем в 2025-м.

Ввоз новых автомобилей в Россию в августе вырос на 29% и составил 37,7 тыс. штук. Чаще всего поставляли машины Changan, однако самой популярной моделью стал Geely Cityray.

Импорт автомобилей с пробегом, наоборот, сократился на 6% до 42,9 тыс. штук. Лидером поставок здесь стала Toyota Corolla.

Гибриды и электрокары продолжают набирать популярность. За восемь месяцев 2026-го реализовано 83 262 машины на альтернативных видах топлива – на 93,6% больше, чем за тот же период 2025-го. Доля выпущенных в России электромобилей и гибридов составила 27,3% (22 761 авто), а в прошлом году она равнялась 11,8%.

Ранее «За рулем» рассказывал, что продажи новых легковых авто в РФ за январь – август выросли на 7,2%.