Оригинальная запчасть или подделка: как не попасть на дорогостоящий ремонт

Василий Кисенков: неоригинальные комплектующие далеко не всегда зло

Автоэксперты бьют тревогу: российские водители все чаще сталкиваются с контрафактными деталями, которые внешне не отличить от оригинала, а цена порой кусается не меньше.

Но за красивой упаковкой скрывается риск серьезных поломок и аварий. Проблемы проявляются не сразу – только после установки, когда выясняется, что деталь выходит из строя в разы быстрее заводской. И тогда замена превращается в цепочку новых трат, а в худшем случае – в капитальный ремонт узлов.

При этом неоригинальные комплектующие далеко не всегда зло, пояснил в эфире «Авторадио» эксперт Василий Кисенков. Качественный аналог, скажем, салонного фильтра – вполне рабочее решение, если не гнаться за брендовым логотипом. Но когда речь заходит о критически важных элементах – тормозных колодках, деталях ГРМ, рулевом управлении, подвеске или топливной системе – подделка становится смертельно опасной игрой.

По словам специалиста, контрафактная колодка может перегреться или рассыпаться в самый ответственный момент, и тогда педаль тормоза «поплывет» с непредсказуемыми последствиями. А дешевая имитация ремня или ролика ГРМ нередко оборачивается капитальным ремонтом двигателя, который тянет на сотни тысяч рублей.

Чтобы не стать жертвой обмана, эксперт советует не полагаться на удачу и выбирать запчасти вместе с грамотным специалистом, который знает рынок, производителей и умеет отличать качественную деталь от опасной подделки. Лучше потратить время на консультацию, чем потом оплачивать двойную цену за собственную невнимательность.

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