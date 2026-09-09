В РФ продают доступную семейную Тойоту с ценой ниже «китайцев»

Компактвэны Toyota Veloz 2026 предлагают по цене от 2,99 млн рублей

В России можно найти в продаже семиместный компактвэн Toyota Veloz 2026 года, который предлагают по цене от 2,99 млн рублей. Для сравнения: Geely Okavango стоит от 3,86 млн, Tenet T8 – от 3,63 млн, а GAC GS8 – почти 4,8 млн рублей.

За эти деньги в Ростове-на-Дону автомобиль 2023 года в комплектации GX с кожаным салоном, климат-контролем, цифровой панелью, беспроводной зарядкой и круиз-контролем привезут из ОАЭ под заказ. В Самаре аналогичную машину продают из наличия за 3,3 млн рублей, а в Тюмени цена доходит до 4,2 млн.

Toyota Veloz 2026

Технически все версии идентичны: под капотом – надежный 1,5-литровый атмосферник на 106 л.с. в паре с вариатором, привод только передний, салон всегда семиместный. Эта связка хорошо знакома азиатским таксистам, что говорит о выносливости модели.

Veloz собирают на заводах Toyota в Малайзии, Индонезии, Вьетнаме и Таиланде. В Россию официально компактвэн никогда не представляли, но теперь частные поставщики активно заполняют нишу доступного транспорта для семьи и бизнеса.

Toyota Veloz 2026

Новый Veloz – это разумный выбор для тех, кто ищет просторный, экономичный и надежный автомобиль без переплаты за бренд и «китайские» опции. Главное – внимательно изучить условия поставки и комплектацию: разброс цен по регионам значительный, но базовая идея остается неизменной – японское качество по привлекательной цене.

О том, чем именно славится другой японский SUV, «За рулем» уже рассказывал.

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