Эти марки и модели формируют сегодня новый облик российского такси

НАПИ: в топе марок и моделей такси все больше авто китайского происхождения

Аналитики маркетингового агентства НАПИ подвели итоги состояния российского таксомоторного парка на начало июля 2026 года.

Всего в стране насчитывается 885 тысяч машин с действующими разрешениями, при этом доля современных автомобилей 2022-2026 годов выпуска составляет чуть более четверти от этого числа – 234,5 тысячи единиц.

Если смотреть на общую картину, то основу парка такси по-прежнему составляют Lada, Kia и Hyundai, однако в категории свежего транспорта расстановка сил кардинально меняется. Здесь китайские марки оккупировали сразу восемь позиций в топ-15, а тройка лидеров выглядит неожиданно: после отечественной Lada (27,4%) идут Chery (13,1%) и Haval (12,2%).

Вслед за ними расположились Geely, JAC, Changan, Omoda, BAIC и Exeed. Из иностранных ветеранов в этом рейтинге удержались лишь Kia и Hyundai, тогда как российский парк пополнили модели Tenet, Moskvich и Solaris.

В модельном зачете среди самых новых автомобилей такси лидирует Lada Granta, а за ней следуют Haval Jolion, Lada Vesta, Chery Arrizo 8 и Belgee X50, что окончательно подтверждает смену приоритетов на рынке.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!

«За рулем» можно читать и в Телеграм