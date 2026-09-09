Вашу машину могут эвакуировать прямо со двора: как этого не допустить?

Юрист Елисеев перечислил нарушения, за которые положена эвакуация авто со двора

Считается, что под окнами собственного дома можно парковаться как душе угодно, однако на деле все обстоит иначе. Придомовая территория – такое же место, где должны исполняться правила дорожного движения, и нарушителя здесь подстерегают не только штрафы. Как пояснил юрист Матвей Елисеев, небрежно припаркованную машину вполне реально увезти на спецстоянку.

Одним из поводов для эвакуации служит стоянка в границах действия запрещающих знаков, и такие конструкции иногда стоят даже во дворах многоэтажек. Правда, забирать автомобиль вправе лишь тогда, когда рядом с указателем размещена дополнительная табличка «Работает эвакуатор». Если ее нет, формально эвакуация становится спорной.

«Еще одна распространенная причина – парковка на тротуаре, газоне, пешеходном переходе или ближе пяти метров от него. Эвакуация также возможна, если автомобиль создает помехи для проезда других машин, например при так называемом “подпирании”», – рассказал юрист.

Впрочем, во дворах эвакуируют не только свежеприпаркованные автомобили, но и давно превратившиеся в автохлам. Здесь инициатива обычно исходит от администрации: чиновники выносят предписание, и только затем следует вывоз брошенного транспортного средства.

Если же машину увезли без законных на то оснований, важно не терять время. Владельцу стоит сделать фотографии, где будет видно исходное место парковки, имеющиеся знаки и разметку, а заодно отсутствие запрещающих табличек.

Дальше порядок такой: дождаться копии протокола о задержании транспортного средства и подать жалобу в вышестоящее подразделение ГИБДД. На это законодательство отводит десять суток с момента получения постановления. Альтернативный вариант – сразу обращаться в суд с иском о признании эвакуации неправомерной.

Но обманчивым бывает не только чувство безопасности во дворе: «За рулем» уже предупреждал о «невидимых» рисках, подстерегающих авто.

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