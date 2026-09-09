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Чем вредна для автомобиля постоянная езда с полупустым баком «на лампочке»?

Славнов: из-за езды с пустым баком бензонасос перегревается и может отказать

Привычка не заезжать на заправку, пока на приборной панели не вспыхнет зловещая желтая лампочка, есть у многих российских автомобилистов. Вроде бы все под контролем – до ближайшей АЗС хватит. Однако такая экономия вполне способна обернуться внезапной остановкой посреди трассы. Что за этим стоит, рассказал автоэксперт Дмитрий Славнов.

Секрет кроется в конструкции: топливный насос живет прямо в баке и охлаждается горючим. Если бензина осталось на донышке, естественного охлаждения не происходит, и устройство начинает перегреваться.

«Езда с пустым баком автомобилю вредит. Бензонасос находится в баке, он постоянно охлаждается бензином. Как только бензина мало – охлаждения нет, и он перегревается», – пояснил эксперт.

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Постоянные перегревы заметно укорачивают жизнь насоса. Хуже всего, что он обычно отказывает внезапно, хотя порой успевает предупредить водителя. «Как только вы завели машину, идет такой гул сзади, в районе сиденья. Если вы его слышите, значит, ваш бензонасос уже дышит на ладан и в любой момент может отказать», – подчеркнул Славнов.

Кстати, пустой бак опасен не только перегревом. Насос начинает забирать со дна осадок и грязь, накопившиеся в баке, и постепенно забивается сам. При этом страдает и вся топливная система автомобиля. В жаркую погоду Дмитрий Славнов рекомендует заправляться по 20 литров или по полбака – тогда насос всегда будет получать необходимое охлаждение.

О том, какие операции по обслуживанию авто лишь кажутся простыми, «За рулем» уже рассказывал.

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Источник:  Авто Mail
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