Почти 60% новых иномарок в Россию привозят в обход официальных дилеров
Неофициальные каналы ввоза обеспечили большую часть импорта новых легковых машин в августе. На них пришлось 59% от 37,7 тыс. автомобилей, а это 22,2 тыс. машин. По сравнению с августом 2025 года такой импорт подскочил на 69%.
Глава « Автостата» Сергей Целиков обнародовал рейтинг моделей, которые чаще всего ввозили в обход официальных дилеров. Лидирует Mazda CX-5 – 3271 автомобиль. За ней следуют Nissan Qashqai (954 шт.) и Toyota RAV4 (872 шт.). В первую пятерку также вошли Toyota Highlander (850 шт.) и Changan Qiyuan Q05 (661 шт.).
Еще ниже в списке – Volkswagen Tharu (663 шт.) и Changan Qiyuan A06 (540 шт.).
Восьмую и девятую позиции заняли Kia Seltos (534 шт.) и Zeekr 8X (497 шт.). Замыкает десятку Audi Q3 с 436 автомобилями.
Ранее «За рулем» уже рассказывал о самых востребованных кроссоверах, собранных в России.
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